Calafiori: “Io sicuro grazie ai compagni. L’infortunio non è una lesione”

Dal suo piede è nato il gol di Dzeko. Poi però Riccardo Calafiori è stato costretto al cambio per un infortunio. A fine partita ecco le sue parole.

CALAFIORI A SKY

Come stai?

Fisicamente sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio. Però non è una lesione.

Aveva ragione Pellegrini quando ti ha detto di stare tranquillo.

L’aiuto dei compagni è importante. Sono stati tutti bravissimi, mi hanno messo a mio agio. Sono riuscito a fare ciò che so fare.

A 18 cosa ti aspetti? Cosa dovresti fare nella prossima stagione?

Sono valutazioni che farò più avanti, ora penso ad andare avanti in questa competizione. Spinazzola è fortissimo, io ce la metto tutta: vedremo.

Non era semplice essere decisivo in queste due partite.

I compagni mi sono stati vicino. Inizialmente ho giocato semplice, poi quando sono entrato in partita ho potuto provare giocate più difficili. In occasione del gol mi sentivo sicuro: è andata bene.

CALAFIORI A ROMA TV

Le tue sensazioni

Un’emozione incredibile. Ci crediamo, vogliamo arrivare in fondo. Sappiamo che è difficile come è normale che sia a certi livelli, ma ce la metteremo tutta.

Come stai?

Sto bene fisicamente. Mi fa male la cicatrice del flessore, ma nessuna lesione. Non ero al meglio e ho preferito uscire.

La Roma può superare anche il Manchester?

Se siamo arrivati in semifinale vuol dire che possiamo battere chiunque.

Ora ci godiamo questa serata…

Sì, ma ci sono tante partite. Restiamo concentrati.