Calafiori incontra Volker Musahl, il professore che lo ha operato nel 2018 – FOTO

Nel pomeriggio di oggi, Riccardo Calafiori si è recato allo UPMC Salvator Mundi International Hospital per incontrare Volker Musahl, il professore di UPMC Sports Medicine che nell’ottobre del 2018 lo operò a Pittsburgh, dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella Youth League. Il terzino della Roma ha regalato la sua maglietta autografata al dottor Musahl, grazie al quale Calafiori è riuscito a tornare in campo dopo undici mesi di stop. Attualmente l’esterno classe 2002 è fermo per un fastidio al flessore: in questa stagione ha disputato quattro partite, realizzando un gol allo Young Boys.