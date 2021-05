Calafiori: “Finisce una stagione altalenante. Mi ha insegnato tanto”

Il giovane difensore della Roma saluta i tifosi al termine del campionato

Riccardo Calafiori traccia un bilancio dell'annata giallorossa. Il giovane difensore ha voluto salutare i tifosi della Roma, postando su Instagram il video del gran gol segnato con lo Young Boys in Europa League seguito da un commento. Nonostante i tanti problemi fisici, nelle occasioni in cui è sceso in campo ha sempre dimostrato di essere all'altezza della situazione. Ecco le parole del numero 61: "Finisce dunque questa stagione altalenante, sicuramente al di sotto di quelli che erano i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati. Una stagione che nonostante tutto mi ha insegnato tanto e mi ha regalato emozioni indescrivibili, che sarebbero state ancora più indimenticabili con la presenza del pubblico...Speriamo di ritrovarvi il più presto possibile e di gioire insieme. Ci vediamo presto!".