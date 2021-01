Calafiori festeggia il ritorno in gruppo: “Finalmente” – FOTO

Riccardo Calafiori è tornato finalmente in gruppo. Quest’oggi il terzino classe 2002 si è allenato con i suoi compagni di squadra dopo essere rimasto fermo per quasi un mese a causa di un infortunio al flessore della coscia destra. Il giovane ha festeggiato il rientro con una storia Instagram, nella quale ha scritto “Finalmente“. L’esterno giallorosso non vede l’ora di rientrare in campo: in questa stagione ha totalizzato 4 presenze, divise tra campionato ed Europa League, e realizzato un gol, allo Young Boys.