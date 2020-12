Calafiori esulta per il primo gol di Milanese: “Contentissimo per te” – FOTO

Il primo gol in giallorosso in una serata che lui stesso ha definito indimenticabile, nonostante la sconfitta. Contro il CSKA Sofia Tommaso Milanese ha realizzato la prima rete tra i grandi e Riccardo Calafiori, che sette giorni fa aveva festeggiato lo stesso traguardo, si è congratulato con lui attraverso una Storia Instagram. “Daje! Sono contentissimo per te, Tommasino!“, la dedica del terzino sinistro, fermato dalla gastroenterite. Il posto del numero 61, contro i bulgari, è stato preso dal coetaneo Mory Bamba, all’esordio in prima squadra.