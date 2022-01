Calafiori e Mayoral salutano Roma e Oliveira si presenta. CTS: ok al protocollo

La Roma ha presentato alla stampa Sergio Oliveira, nuovo centrocampista giallorosso. Giornata di saluti invece per Mayoral e Calafiori mentre il CTS approva il nuovo protocollo anti Covid

Nel tardo pomeriggio è arrivata una svolta in Serie A . Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il nuovo protocollo per gli sport di squadra. Il documento era stato proposto dopo una conferenza Stato-Regioni nella quale si era deciso per lo stop per tutte le società con più del 35% dei positivi nel gruppo squadra . Questo nuovo protocollo può rappresentare una svolta per tutti i campionati, eliminando di fatto tutte le controversie emerse nelle settimane passate. Sempre nel tardo pomeriggio la Roma ha comunicato tramite i propri canali ufficiali, di aver estratto gli abbonati che potranno prendere posto sugli spalti durante Roma-Cagliari . La "lotteria" giallorossa si è resa necessaria dopo la scelta del governo di ridurre la capienza degli stadi fino ad un massimo di 5000 spettatori nelle prossime due giornate di campionato.

La giornata di mercato giallorossa si è divisa tra addii e nuovi arrivi. Ad aprire la mattina ci ha pensato Calafiori, che è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa. Il terzino sinistro classe 2002, andrà a rinforzare la squadra di Shevchenko fino al termine della stagione con la formula del prestito secco. La Roma punterà comunque sul ragazzo cha riavrà a fine prestito con l'auspicio di avere un giocatore più pronto. Giornata di saluti anche per Borja Mayoral che dopo esser stato presentato come nuovo giocatore del Getafe nella giornata di ieri, ha salutato oggi la Roma e i romanisti sui social. "Non pensavo finisse così", queste alcune della parole scritte dallo spagnolo su instagram. Per due che salutano, un altro, Sergio Oliveira, è stato ufficializzato oggi in conferenza stampa come nuovo rinforzo giallorosso. "Sono un calciatore a cui piacciono le sfide. Vogli rimanere qui a lungo". Si è presentato così il portoghese, centrocampista di qualità e soprattutto esperienza che serviva a Mourinho per far crescere lo spessore della rosa giallorossa. Durante la conferenza stampa di presentazioni di Oliveiraha parlato anche il G.M Tiago Pinto che si è detto soddisfatto di aver portato a Roma un calciatore di livello internazionale come l'ex Porto. Sempre in chiave mercato in entrata, la Roma ha chiuso un colpo per il futuro, ovvero Jacopo Surricchio. Il centrocampista del Teramo ha già ha debuttato in serie C in questa stagione pur non avendo ancora compiuto 16 anni. Il classe 2006 arriverà a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.