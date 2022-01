Ufficiale il prestito di Calafiori al Genoa. Arriva il comunicato della Roma

Il terzino cresciuto nel vivaio di Trigoria, sarà rossoblù fino al 30 giugno 2022

"L'AS Roma rende noto di aver ceduto Riccardo Calafiori al Genoa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile del Club, il 19enne ha giocato 18 partite in giallorosso segnando una rete. In bocca al lupo, Riccardo". Attraverso questo comunicato sul suo canale ufficiale, la Roma rende ufficiale la partenza in prestito di Calafiori al Genoa. Il club punterà comunque sul ragazzo cha riavrà a fine prestito con l'auspicio di averlo più pronto. “Siamo contenti di avere con noi un giocatore giovane e talentuoso come Calafiori, che ci aiuterà con le sue qualità”, queste le parole di benvenuto del G.M del club rossoblu Johannes Spors