Serie A, il CTS approva il nuovo protocollo: stop a squadre con 35% di positivi

Il CTS ha approvato il nuovo protocollo anti Covid che entrerà immediatamente in vigore. Lo scopo è favorire il normale svolgimento dei campionati

Nei giorni scorsi durante una conferenza Stato-Regioni, era stato varato un nuovo protocollo anti Covid per permettere il regolare svolgimento degli sport di squadra. Per rendere il nuovo protocollo attivo serviva però l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico, che come riporta Sky Sport, è arrivata nelle ultime ore. Il nuovo protocollo prevede il blocco per le squadre con più del 35% di positivi; isolamento per gli stessi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale.