Roma, preso Surricchio dal Teramo. Il classe 2006 arriva in prestito

La giovane promessa ha già debuttato quest'anno in Serie C

La Roma è attiva non solo nel mercato dei grandi. Come riporta Tuttomercatoweb.com nei giorni scorsi si vociferava di un interessamento giallorosso - confermato dal ds del Teramo Sandro Federico - nei confronti del giovanissimo Jacopo Surricchio, il classe 2006 che già in questa stagione ha debuttato in serie C. Si tratta di un centrocampista centrale che il prossimo 17 gennaio compirà 16 anni e che arriverà alla Roma attraverso l'operazione di prestito con diritto di riscatto.