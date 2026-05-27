"Speriamo di portarla a casa, anche perché non siamo andati ai Mondiali", così Riccardo Calafiori sulla Finale di Champions League tra PSG e Arsenal che si giocherà nel sabato alle 18. L'ex difensore giallorosso, oggi ai Gunners di Mikel Arteta, ha parlato anche della Roma ai microfoni di Rai 1 e su un possibile scontro con la squadra di Gasperini nella League Phase della prossimaChampions ha risposto così: "Ci vediamo a settembre all'Olimpico...". Uno scherzo del destino che riporterebbe Calafiori a giocare nel "suo" stadio per la prima volta dopo il trasferimento in Inghilterra, ma a decidere tutto sarà il sorteggio del prossimo 28 agosto.