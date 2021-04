Calafiori: “E’ la fase più importante della stagione, dimostriamo di esserci”

Il difensore giallorosso parla nel pre partita della sfida con l'Atalanta: "Cercheremo di ricavarne il massimo"

Dopo la grande prestazione contro l'Ajax, che lo ha visto protagonista nell'azione del gol del pareggio, Riccardo Calafiori torna in campo da titolare in un altro big match, quello con l'Atalanta. Il terzino giallorosso ha parlato a Roma Tv nel pre partita: "In campionato ho giocato meno rispetto all'Europa League, quindi è molto importante per me".