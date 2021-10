Calafiori dopo la vittoria con lo Zorya: “Bravi ragazzi! Daje Roma”

Tutta la felicità del terzino giallorosso dopo la vittoria contro lo Zorya

Dopo la partenza da titolare in Conference League, Riccardo Calafiori si lascia andare sui social: "Bravi ragazzi! Daje Roma" scrive il terzino del 2022, alla seconda presenza dal primo minuto nella competizione. L'ex primavera giallorosso ha mostrato le sue doti nella partita contro il modesto Zorya, Mourinho gli chiedeva personalità ma soprattutto di credere nei propri mezzi, fisici e tecnici. Discreti i numeri nonostante l'impiego che ne ha fatto l'allenatore portoghese: in Serie A (154 minuti totali), Calafiori ha messo a referto un assist per il gol di Abraham nella vittoria della Roma contro l'Udinese mentre in Coppa ha rifinito l'azione per la doppietta di Pellegrini nella prima partita del girone contro il CSKA Sofia. Il terzino ha qualità e piace a Mourinho, che potrebbe cominciare a impiegarlo di più anche in campionato.