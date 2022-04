Calafiori difende Raiola: “Ci sono persone che festeggiano la morte di un uomo”

Il terzino di proprietà della Roma, attualmente in prestito al Genoa, ha difeso il noto procuratore sportivo dopo la fake news sulla sua morte: "Fate schifo"

Riccardo Calafiori, terzino di proprietà della Roma, ha parlato tramite una Instagram story sul proprio profilo ufficiale in difesa del suo agente, Mino Raiola, dopo la fake news circolata sulla sua morte: "Mi rendo conto sempre di più delle persone di m***a da cui siamo circondati e ormai faccio anche fatica a stupirmi di certe situazioni...ma sicuramente speculare sulla vita o sulla morte di una persona importante o meno che sia, per fare qualche soldo in più o per avere un po' più di visibilità mi provoca un forte ribrezzo. E le persone che festeggiano la morte di un uomo, tra l'altro anche vero e buono dentro l'anima, sono ancora peggio. Fate schifo!"