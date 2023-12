Calafiori: “Chiudere con la fascia di capitano contro la Roma mi ripaga di tutto“

Riccardo Calafiori era l’ex della partita e ha guidato la linea difensiva del Bologna con personalità, al termine del successo per 2-0 contro la Roma ha analizzato l’incontro ai microfoni di DAZN: Gente commossa sugli spalti cosa state vivendo? “La gente fa bene ad essere commossa perché quel che stiamo facendo è straordinario ma non sarà facile continuare così”Credete all’Europa che conta?“Lavoriamo partita per partita, è un sogno che se portiamo a casa sarebbe fantastico, ma come detto non sarà facile”Possiamo dire che sei un centrale a tutti gli effetti ormai? “ Si io mi sento centrale e terzino ma posso giocare anche centrocampista, a me piace giocare ogni partita”Hai chiuso con la fascia da capitano contro la tua Roma, un sogno ?“È qualcosa di speciale che non mi aspettavo e che mi ripaga di tutto quel che sto facendo e che stiamo facendo”.