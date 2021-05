Calafiori: “All’Olimpico realizzati i miei sogni, vorrei giocare con il pubblico”

Le parole del terzino giallorosso: "Trigoria è la mia seconda casa, passo più tempo lì che a casa mia"

In occasione dei 150 anni di Roma Capitale, Riccardo Calafiori ha voluto ripercorre i suoi 5 posti del cuore della città. Romano e romanista doc, il terzino è da questa stagione in pianta stabile in prima squadra, onorando la tradizione che la società porta avanti da anni. Il primo posto è la Petriana: “È importante perché è stato il primo vero inizio della mia avventura calcistica. Ho cominciato lì a giocare. Ricordo il primo anno, ero alto per la mia età, ma la Roma prendeva dai 9 anni in su. Dissi all’osservatore che avevo ancora 6 anni e che quindi non potevo giocare per la Roma. Due anni dopo, il sogno si è avverato, è stato stupendo quando mi hanno detto che mi avevano preso”. Si passa quindi all'oratorio San Giuseppe: “Ci giocavo quando stavo alla Petriana, ovviamente non mi allenavo tutti i giorni, ma 2-3 giorni a settimana. I giorni restanti giocavo lì con gli amici, forse si impara di più giocando sul cemento che sull’erba”.