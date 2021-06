Calafiori a cena da Candela. Il francese: “Umile, educato e vincente” – FOTO

Il terzino dello scudetto ha ospitato l'attuale terzino della Roma nel suo ristorante: "Complimenti Riccardo"

Vincent Candela è simbolo di romanismo. Questo è ormai sotto gli occhi di tutti: il terzino campione d'Italia è stato anche grande protagonista del ventennale dello scudetto vinto nel 2001, con la reunion organizzata il 17 giugno. Passato, ma anche presente, visto che collabora con Francesco Totti nella sua attività di scouting, è un habitué dalle parti di Trigoria e anche oggi sarà in campo con Roma Cares a piazza del Popolo per un iniziativa benefica. Candela può essere anche un punto di riferimento per i giovani giallorossi che sperano magari di fare la sua carriera. Come Calafiori, con cui ha in comune il ruolo in campo: ieri il 19enne della Roma è stato a cena nel ristorante del francese ai castelli, il 'Casale Qui e Ora'. Immancabile la foto di rito, pubblicata dallo stesso Candela che ha speso belle parole per il talento giallorosso: "Complimenti Riccardo. Umile, educato e vincente. A presto". E Calafiori, educatamente, ha risposto: "Grazie mille, è stato un piacere". Chissà, magari un ideale passaggio di consegne.