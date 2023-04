Calabria: “Partita strana. Avevo la sensazione di essere migliore della Roma”

Le parole del terzino rossonero: "Non mi è piaciuto per niente il ritmo, troppe pause. Non è stato al livello di Roma-Milan con il talento che c’era in campo"

Tre partite in una. "Partita strana non è stata bella. Non mi è piaciuto per niente il ritmo, troppe pause. Non è stato al livello di Roma-Milan con il talento che c’era in campo. Spezzando il ritmo non abbiamo trovato il guizzo finale. Ovviamente abbiamo fatto errori tecnicamente. Per fortuna alla fine l’abbiamo raddrizzata”