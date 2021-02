Calabria: “Bello sfidare Spinazzola, abbiamo fatto una grande partita”

Il terzino del Milan Davide Calabria ha commentato la vittoria contro la Roma nel post partita. Ecco le sue dichiarazioni.

CALABRIA A MILAN TV

“Abbiamo fatto una grande partita, sono veramente felice”.

Avete ritrovato la vostra fluidità?

Il mister ci ha lasciato un po’ più liberi e siamo stati più spensierati. Siamo una squadra giovane e questa spensieratezza ci dà qualcosa in più. Poi ognuno si sacrifica, fa quella corsa in più per il compagno che ti porta ad avere grandi risultati.

Spinazzola è un brutto cliente.

Sono sempre belle partite contro di lui, è forte, mi piace giocare contro di lui. E’ una sfida bellissima, tra due italiani poi è sempre bello. L’importante però oggi era vincere.

Cosa vuoi rivedere nel Milan delle prossime partite?

Quest’atteggiamento ci ha portato ad avere i risultati dell’ultimo anno. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto stasera.

CALABRIA A SKY

Oggi 3 punti, prima vittoria con una grande nel 2021 e uno spirito ritrovato

Sì, una partita fondamentale per la classifica viste le ultime uscite non brillanti. Avevamo la carica giusta, sapevamo che dovevamo portare a casa una gara così importante per puntare in alto. Abbiamo fatto una gran bella partita.

Ti sei ripreso il Milan per puntare l’Europeo

E’ un obiettivo personale. Da un anno stiamo facendo bene, ma il campionato è ancora lungo. Come singolo, così come per la squadra, spero di finire al meglio la stagione per puntare alla convocazione all’Europeo.