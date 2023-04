Calabresi: “Mi sono travestito da Nicolas Cage per la Roma”. Ecco cosa mi disse Totti

Paolo Calabresi, noto attore e grande tifoso giallorosso, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Ha raccontato un curioso retroscena escogitato per seguire la sua Roma senza essere riconosciuto."Non volevo essere riconosciuto, mi attribuivo nomi altrui di persone reali, una cosa durata anni. Volevo concedermi Milan-Roma a San Siro e non c’erano biglietti. Escogitai una soluzione da Vip, annunciandomi come Nicolas Cage, che figurava nel film in uscita “Al di là della vita” di Scorsese. Scattò una macchina mediatica. Mi volevano venire a prendere e per evitare d’essere smascherato chiesi all’autista del Piccolo di accompagnarmi, coi colleghi a farmi da guardie del corpo. Parlavo inglese, ebbi un posto accanto a Galliani, mi portarono negli spogliatoi, la tv sottolineò la mia presenza". Calabresi ha poi aggiunto: "Otto anni dopo mi finsi ancora Cage a Madrid per la Champions League con Real Madrid-Roma, e ricevetti onori dal presidente e dai giocatori spagnoli. Totti, cui erano giunte le voci del bluff a Milano, mi sussurrò ‘Ma lo voi paga’ il biglietto, ‘na volta?’.