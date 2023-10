Cairo: “Su Belotti non ho rimpianti. In passato voleva andare al Milan”

Andrea Belotti è stato tra i grandi protagonisti del match di ieri contro il Servette. Autore di una doppietta, il Gallo è sicuramente un giocatore diverso rispetto a quello visto lo scorso anno. Sul centravanti della Roma, ha parlato anche il suo ex presidente ai tempi del Torino, Urbano Cairo, che intervenuto alla Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena passato di mercato: "È andata così. Belotti ci mette 12 partite per segnare un gol, esplode al secondo anno con Mihajlovic che in attacco gioca a 3. Segna 26 reti. Gli dico: “Io, nel nuovo contratto, ti metterei una clausola di 100 milioni per l’estero. È un modo per posizionarti”. Avevano appena venduto Higuain per 90. Infatti, una sera a cena con Florentino Perez, a Madrid, mentre stiamo parlando dei nostri giocatori, gli dico: “Sto pensando di mettere una clausola di 100 milioni al mio centravanti”. Florentino si anima improvvisamente e mi chiede di tutto su Belotti. Questo era il senso della clausola. Il Milan ce lo chiede in prestito con un mezzo obbligo di riscatto. Fassone si giustifica: “Abbiamo già speso tanto”. Sì, ma stiamo parlando di un cannoniere da 26 gol e, se lo do in prestito senza incassare, come lo sostituisco? Belotti vuole andare al Milan, ci rimane male, gioca un brutto campionato. S’infortuna spesso. Non ho rimpianti, anche perché io guardo sempre avanti".