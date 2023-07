Cairo ricorda Purgatori: “Ci siamo visti a Roma-Feyenoord, eri molto contento”

Urbano Cairo, presidente del Torino tramite un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto omaggiare Andrea Purgatori dopo la prematura scomparsa avvenuta oggi: "Caro Andrea mi mancheranno le nostre cene con Andrea Salerno, i tuoi racconti assolutamente unici, il nostro programma Atlantide da cui, quando potevo, non mi staccavo fino all ultimo". Poi un aneddoto riguardante la Roma, squadra del cuore di Purgatori: "L'ultima volta che ci siamo visti eravamo andati insieme noi due a vederci Roma Feyenoord ed eri ovviamente molto felice della vittoria della Roma. Mi mancherai molto sei stato un grande giornalista e una grande persona. Un abbraccio ai tuoi figli e ai tuoi famigliari. Riposa in pace".