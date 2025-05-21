Domenica l'ultima giornata di campionato. I giallorossi possono ancora superare i bianconeri in classifica

Redazione
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Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Radio 1. Domenica ci sarà la partita tra i granata e la Roma. I giallorossi si giocano il quarto posto con la Juventus (impegnata a Venezia) ma il numero uno del Toro non vuole sentir parlare di favoritismi. Queste le sue parole:

Cairo Torino FC v AS Roma - Serie A TIM

I i tifosi del Torino si augurano di perdere contro la Roma, domenica sera, per non mandare la Juventus in Champions League? “Non credo sia così, penso si augurino che il Torino faccia una grande partita. Io credo che noi dobbiamo fare una grande partita, al di là di tutto il resto”

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