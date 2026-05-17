Non deve essere stata una gran settimana per la Lazio e i suoi tifosi che, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, perdono il derby e consentono alla Roma di portarsi al quarto posto ad una giornata dalla fine. Un commento, sponda biancoceleste, è arrivato da Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio molto attivo soprattutto su X. "Derby inguardabile", scrive senza mezzi termini, attirando, inevitabilmente, la risposta e gli sfottò dei tanti romanisti che hanno popolato la sezione commenti. "È andata Malen Malen", scrivono in tanti con il più classico dei giochi di parole, "Oggi non le metti le due pere panterone", dice qualcun altro. Non mancano, poi, tante foto create con intelligenza artificiale per punzecchiare i cugini laziali. Tanti, infine, gli scatti che raffigurano il protagonista del derby di oggi, Gianluca Mancini.