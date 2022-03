Cagni: “La Roma sta facendo cose eccezionali con questo Mourinho”

L'ex allenatore dell'Empoli: "Mourinho non è stato capace di far rendere tutti e 25 i giocatori"

La Roma è a sei punti dalla Champions League, nonostante numeri e prestazioni non sempre positive. La squadra di Mourinho ha ricevuto parecchie critiche in particolare per il gioco e la gestione della rosa. Gigi Cagni - ex allenatore di Empoli, Parma e Sampdoria - è intervenuto a 'TMW Radio': "La Roma, con quello che è successo da inizio anno, sta facendo cose eccezionali. Con un allenatore che dice certe cose in certi momenti, che non è stato capace di far rendere tutti e 25 gli elementi della rosa e non solo i 14-15 di qualità che ha".