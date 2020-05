Cagni: “La Roma sarà la squadra che crescerà di più il prossimo anno, il futuro è suo”

Paulo Fonseca continua a raccogliere pareri positivi. A partire da Francesco Totti, che in più di un’occasione ha ribadito la sua stima per il tecnico portoghese, in tanti hanno espresso belle parole per l’ex Shakthar. Anche Gigi Cagni si unisce ai complimenti per l’allenatore dei giallorossi: “Già lo scorso anno mi piaceva, quando allenava in Ucraina. Ha grande personalità, mi è piaciuto tanto – ha detto a ‘TMW Radio’ -. La sua forza è stata quella di adattarsi al campionato e cambiando gli schemi. Il prossimo anno la Roma sarà la squadra che crescerà di più. Ha 11 giovani di grande qualità e non sono pochi. Il futuro è di questa Roma”. L’ex allenatore dell’Empoli crede nella crescita di questa squadra, che continuerà a puntare sui giovani provando magari a mantenere qualche giocatore esperto, come Smalling e Mkhitaryan.