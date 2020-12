Cagliari, tre positivi al Covid-19. Mercoledì la sfida con la Roma

Tre nuovi casi di Covid-19 in Serie A. Il Cagliari ha fatto sapere tramite comunicato che Aresti, Klavan e il portiere della Primavera Cabras sono positivi al coronavirus. Ecco la nota dei sardi: “Il Cagliari Calcio comunica che a seguito dei controlli sanitari effettuati è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Simone Aresti, Ragnar Klavan e del portiere della Primavera, in forza alla prima squadra, Niccolò Cabras: come da procedura, i tre sono stati prontamente isolati”. Mercoledì prossimo all’Olimpico la squadra di Di Francesco dovrà affrontare la Roma per l’ultima partita prima della sosta natalizia.