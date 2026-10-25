Domenica di lavoro anche per il Cagliari. Questa mattina, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bologna di ieri, i rossoblù si sono ritrovati al CRAI Sport Center per iniziare a preparare la sfida contro la Roma. Il match del turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di campionato è in programma all'Olimpico martedì 27 ottobre con fischio d'inizio alle 20:45. Pisacane ha diviso la squadra in due gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati nella gara contro i felsinei hanno svolto lavori di scarico tra campo e palestra, per gli altri invece esercitazioni tecniche e sul possesso palla. Domani, lunedì 26 ottobre, nuovo allenamento al mattino, prima della partenza per Roma nel pomeriggio. Prima, alle 12:30, la conferenza stampa di Pisacane. Un'ora dopo invece, alle 13:30, sarà la volta di Gasperini a Trigoria.