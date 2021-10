Cagliari-Sampdoria, si fa male Dalbert. A rischio la sfida con la Roma

L’esterno ha stretto i denti, ma si è arreso dopo pochi istanti, lasciano il posto in campo a Deiola

Il Cagliari sblocca subito il risultato contro la Sampdoria grazie al gol di Joao Pedro dopo soli 4 minuti, ma deve fare a meno di Dalbert che nell'azione del gol si fa male per via di uno scontro con Colley. L’esterno ha stretto i denti, ma si è arreso dopo pochi istanti, lasciano il posto in campo a Deiola. Per i difensore la sfida di mercoledì 27 contro la Roma è a rischio.