Cagliari-Roma, tocca a Kalinic: in stagione zero gol in 400 minuti

Esattamente un girone fa è stato forse il momento di massima “popolarità” di Nikola Kalinic con la maglia della Roma. Si giocava all’Olimpico contro il Cagliari e l’ex Atletico Madrid aveva trovato nel finale il gol vittoria per i suoi che magari avrebbe anche cambiato il resto della sua stagione. L’arbitro Massa, tra le polemiche, decise però di annullare quel 2-1 per un presunto fallo proprio di Kalinic su Pisacane (che entrò in contatto con Olsen). Quasi cinque mesi dopo tocca di nuovo a lui nell’attacco della Roma: “Gioca domani contro il Cagliari“, ha detto a sorpresa Fonseca in conferenza stampa. E proprio Nikola dovrà invertire le sorti di una stagione finora da dimenticare: in 408′ minuti di utilizzo ha messo a segno solo un assist in Coppa Italia contro il Parma in Coppa Italia. E nessun gol.

NUMERI – Fonseca l’ha annunciato per motivarlo ancora di più. Arrivato in estate per far rifiatare Dzeko, di fatto non è mai riuscito nel suo compito: in campionato ha giocato solo una partita per 45′ (con la Sampdoria a Genova) mentre in tutte le altre partite (solo sette) è stato utilizzato al massimo per diciassette minuti. In Europa League invece scampoli finali col Basaksehir e poi 90′ nel pareggio contro il Wolfsberger fuori casa. Poi in Coppa due partite saltate per infortunio (frattura del perone che l’ha tenuto fuori un mese) e quattro panchine consecutive. In Coppa Italia come detto l’unica gioia con l’assist a Pellegrini al Tardini in quella che poi è stata anche la sua miglior prestazione stagionale. Poi ha giocato da titolare anche a Torino contro la Juventus (Dzeko era squalificato), con risultati ben diversi. Domani l’occasione per dimostrare di poter dare il suo contributo alla Roma.