Cagliari-Roma, in campionato 51 gol subiti: solo in 7 peggio dei giallorossi

Delle prime 13 formazioni della classifica, i giallorossi hanno il maggior numero di reti subite

La Roma esce da Cagliari con un'altra sconfitta e altri tre gol subiti. Dopo il pari con l'Atalanta è il secondo ko di fila in trasferta e ancora con tre reti al passivo come a Torino con i granata. In questo campionato, sono ben 51 i gol subiti dalla squadra di Fonseca in 33 partite giocate. Delle prime tredici in classifica, la Roma - attualmente settima - è quella che ha il maggior numero di reti al passivo. Questo vuol dire che peggio hanno fatto soltanto Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari, Benevento, Parma e Crotone, ovvero tutte le formazioni attualmente in lotta per non retrocedere.