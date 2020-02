Cagliari-Roma, probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Neanche il tempo di tornare a Trigoria che la Roma è costretta già a ripartire domani vista la trasferta di domenica contro il Cagliari. Una gara importante per continuare la marcia sulla Champions e allungare sui sardi. Entrambe vengono da un 2020 non semplice, ma la squadra di Maran può arrivare all’appuntamento più riposata. I giallorossi, invece, sono reduci dalle fatiche di Europa League dopo il passaggio del turno che ai sorteggi ha regalato il Siviglia negli ottavi di finale.

PROBABILE FORMAZIONE

A Cagliari Fonseca ritroverà Bruno Peres, che può partire titolare al posto di Spinazzola, ma dovrà fare a meno di Mancini a causa della squalifica, con Fazio che prenderà probabilmente il suo posto. Dopo la panchina con il Gent chance anche per Under, che sostituirà Carles Perez. Non dovrebbe mancare Veretout nonostante la botta alla caviglia sinistra rimediata giovedì.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA



Cagliari-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre) con pre-partita sullo stesso canale a partire dalle 17.00. Telecronaca del match sarà affidata alla coppia Zancan-Minotti. Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma Now Tv scaricando l'apposita applicazione.