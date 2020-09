Cagliari-Roma, Perotti out per infortunio. Niente paura per Veretout

Roma in apprensione. Nelle amichevoli precampionato il rischio resta quello di perdere calciatori per infortunio ed è quello che è capitato oggi a Cagliari con Diego Perotti. L’argentino, entrato al posto di Dzeko al 67′, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio appena 13 minuti più tardi per un fastidio alla coscia destra. Da valutare ancora l’entità del problema, di natura muscolare, ma Fonseca è subito corso ai ripari mandando dentro Antonucci. Nel recupero out anche Jordan Veretout, che ha lasciato spazio a Seck ma per lui si tratta solo di crampi.