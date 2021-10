Cagliari-Roma, Mourinho spoilera la formazione: “Uguale a oggi”

Più volte lo Special One ha fatto sapere di poter contare solo su non più di 14 giocatori

Mourinho non si fa problemi e al termine della partita contro il Napoli rende già nota la formazione che scenderà in campo contro il Cagliari mercoledì prossimo: "Abbiamo una rosa dicotomica. E questo dobbiamo gestirlo, se vuoi sapere la formazione che gioca a Cagliari te la dico subito: sarà la stessa". Più volte lo Special One ha fatto sapere di poter contare solo su non più di 14 giocatori e dopo la debacle di Bodo/Glimt c'è stata la conferma: Diawara, Villar, Mayoral e Kumbulla sono infatti finiti in tribuna ma il portoghese ha detto che non è stata una bocciatura definitiva e che saranno quindi reintegrati in squadra.