Cagliari-Roma, le probabili formazioni: Pellegrini e Veretout intoccabili

Contro la squadra di Mazzarri, Mourinho schiererà il suo undici titolare

Dopo la partita pareggiata con il Napoli all'Olimpico, la Roma si prepara per la trasferta contro il Cagliari. Lo Special One dovrebbe schierare la rosa titolare, con Rui Patricio intoccabile tra i pali e la coppia Mancini-Ibanez che sta cominciando a trovare sempre più intesa. Karsdorp e Vina sulle fasce non possono permettersi di riposare, non avendo Mourinho sostituti all'altezza in panchina.