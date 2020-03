Cagliari-Roma, le probabili formazioni: ok Peres, c’è Kolarov. Davanti Under e Kalinic – LIVE

CAGLIARI – La Roma cerca continuità. Dopo la vittoria contro il Lecce di domenica scorsa e il pareggio (deludente, ma che è valso il passaggio agli ottavi di finale) contro il Gent, i giallorossi sono alla Sardegna Arena di Cagliari per sfidare la squadra di Maran e Nainggolan. Fonseca crede ancora nella Champions ma per farlo non si possono commettere passi falsi. “Siamo stanchi”, ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa. E infatti c’è più di un cambio. In porta confermato Pau Lopez, in difesa tornano Bruno Peres a destra e Fazio al centro (Mancini è squalificato). Completano il reparto Smalling e Kolarov. In mediana recupera Veretout che gioca al fianco di Cristante. Sulla trequarti confermatissimo Mkhitaryan, al suo fianco Kluivert e Under. Davanti resta fuori per un turno di riposo Edin Dzeko, al centro dell’attacco c’è Nikola Kalinic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

A disp.: Rafael, Olsen, Mattiello, Lykogiannis, Walukiewicz, Carboni, Birsa, Oliva, Ladinetti, Paloschi, Pereiro, Ragatzu.

All.: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Ibanez, Villar, Dzeko, Perez.

All.: Fonseca.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Mondin – De Meo.

IV Uomo: Giua.

Var: Giacomelli.

AVar: Di Iorio.