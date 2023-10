Cagliari-Roma, le probabili formazioni di Ranieri e Mourinho

Il tecnico portoghese potrebbe optare per una sorpresa in avanti, facendo giocare in coppia Belotti e Lukaku con Dybala alle spalle dei due. Aperto il ballottaggio con Aouar. Sulle fasce dovrebbero rientrare Kristensen e Spinazzola

Dopo la seconda vittoria consecutiva in Europa League, la Roma cerca il bis anche in campionato. L'avversario è il Cagliari di un mai dimenticato Claudio Ranieri. I giallorossi, dovranno fare i conti con l'ennesimo acciacco fisico di Pellegrini e gli stop prolungati di Smalling, Renato Sanches e Llorente. In difesa, in maniera obbligata, confermato il trio Mancini-Cristante-Ndicka. Sulle fasce dovrebbero rientrare Kristensen e Spinazzola. In mezzo al campo inamovibile Paredes che dovrebbe essere affiancato da Bove. In avanti ci sono, come sempre, Dybala e Lukaku. Per sopperire all'assenza di Pellegrini, invece, si contendono un posto Belotti e Aouar, con il secondo favorito a partire dall'inizio.