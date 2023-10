Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali di Ranieri e Mourinho

Le scelte dei due mister per il match dell'Unipol Domus Arena

La Roma vuole dare continuità dopo le due vittorie con Frosinone e Servette. Mourinho perde capitan Pellegrini per un mese e dà un'altra chance a Aouar. In porta torna Rui Patricio: davanti a lui Mancini, Cristante e Ndicka. Sulle fasce ci sono sono Karsdorp e Spinazzola, mentre in mezzo al campo conferma èer Bove vicino a Paredes. Davanti la coppia Lukaku-Dybala.