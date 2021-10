Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali di Mazzarri e Mourinho

I giallorossi alla Sardegna Arena senza Mourinho in panchina

La Roma vuole tornare a vincere dopo il punto in due partite con Juventus e Napoli. Nel turno infrasettimanale fa visita al Cagliari alla Sardegna Arena. Mourinho non sarà in panchina per l'espulsione contro il Napoli (al suo posto Joao Sacramento) ma già dal post partita contro il Napoli aveva scelto l'undici. Quale? Semplice, gli stessi giocatori. E quindi Rui Patricio in porta, Karsdorp e Vina terzini e la coppia Mancini-Ibanez al centro. In mediana Veretout e Cristante con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti alle spalle di Abraham.