Cagliari-Roma, le formazioni: c’è Dzeko in attacco – LIVE

Terza amichevole della stagione 2020-21 per la Roma, che dopo aver rifilato due poker a Sambenedettese e Frosinone incontra il Cagliari alla Sardegna Arena. Contro l’ex Di Francesco, Fonseca fa le prove generali in vista dell’esordio in Serie A con il Verona, previsto tra sette giorni. Il tecnico portoghese si affida al 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali, Cristante in difesa assieme a Mancini e Ibanez, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce con Diawara-Veretout coppia centrale e il tridente Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko.

Segui la diretta testuale dalle 17.30

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lyogiannis; Oliva, Caligara, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro.

A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Pajac, Pinna, Pisacane, Zappa, Conti, Ladinetti, Contini, Pavoletti, Sottil.

Allenatore: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Boer, J. Jesus, Feratovic, Santon, Bouah, Seck, Calafiori, Villar, Under, Perotti, Antonucci.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari

Assistente 1: Pilleri

Assistente 2: Anedda

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –