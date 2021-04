Cagliari-Roma, la moviola: pochi episodi degni di nota. Tre gialli per i sardi

Episodi arbitrali, cartellini e casi VAR della sfida della Sardegna Arena

E' iniziata alle 18 Cagliari-Roma , sfida valida per la 33esima giornata di Serie A . Ad arbitrare la gara alla Sardegna Arena il signor Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Liberti; al VAR Pairetto . Di segui tutti gli episodi arbitrali, i cartellini e i casi VAR della partita in tempo reale.

49' - Pavoletti scappa in profondità ed entra in area di rigore arrivando quasi a calciare. Al momento della conclusione Smalling lo contrasta vigorosamente e lo sbilancia. L'attaccante del Cagliari va giù, ma per Irrati il contatto non è sufficiente per fischiare calcio di rigore.