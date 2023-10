Cagliari-Roma, la moviola: ammonito Paredes per un fallo a gioco fermo

Dopo i due successi consecutivi contro Frosinone e Servette, la Roma vuole tornare a vincere anche in trasferta. I giallorossi scenderanno in campo alle 18 all'Unipol Domus di Cagliari per affrontare i rossoblù dell'ex Claudio Ranieri. Il match è stato affidato a Simone Sozza della sezione di Seregno con Cecconi e Scarpa come assistenti. Al Var c'è Paterna, Mazzoleni scelto come Avar. Marcenaro il quarto uomo.