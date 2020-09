Cagliari-Roma, in campo anche Bruno Conti junior

Nell’amichevole tra Cagliari e Roma alla Sardegna Arena c’è un nome in particolare che cattura l’attenzione. Si tratta di Bruno Conti junior, convocato da Eusebio Di Francesco per affrontare i giallorossi. Classe 2002, è il nipote di Bruno Conti senior, responsabile del settore giovanile giallorosso. Centrocampista come il nonno e il papà Daniele, ex bandiera del Cagliari: una dinastia che prosegue, un nome che fa sempre effetto leggere in formazione, soprattutto per i tifosi della Roma. Un anno fa esordiva – con tanto di gol – nella Primavera del Cagliari, poi si è affermato come uno dei talenti migliori del settore giovanile rossoblù. Oggi la suggestione di affrontare – entrato in campo al 79′ al posto di Rog – la squadra che ha reso leggenda suo nonno.