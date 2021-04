Cagliari-Roma, i convocati di Semplici: out Cragno, Nainggolan e Pereiro

Il belga non ci sarà a causa della squalifica, mentre i due sono positivi al coronavirus

Alle 18:00 vanno in campo Cagliari e Roma nel posticipo della 33^ giornata di Serie A. A qualche ora dal fischio di inizio Leonardo Semplici, allenatore rossoblù, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Assenti, come previsto, Cragno che è in attesa del tampone per il Covid e Nainggolan, squalificato. Non sarà della partita neanche Pereiro, anche lui positivo al coronavirus.