Cagliari-Roma, i convocati di Mazzarri: out Strootman e Godin

La Roma e il Cagliari si sfideranno questa sera in Sardegna nel turno infrasettimanale di campionato. Il tecnico dei rossoblù Walter Mazzarri ha diramato questo pomeriggio la lista dei convocati. I due in dubbio, ossia Strootman e Godin, alzano ufficialmente bandiera bianca. Out anche Nandez, Caceres, Ceter e Walukiewicz. Ecco la lista completa: