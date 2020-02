Cagliari-Roma, i convocati di Maran: out Nandez, ci sono Nainggolan e gli altri ex

Dopo le conferenze stampa di Maran e Fonseca, si è ufficialmente entrati in clima Cagliari-Roma. Il match è fondamentale per entrambe le formazioni, con i rossoblù chiamati alla reazione e i giallorossi alla conferma dopo il passaggio del turno in Europa League. I sardi non potranno contare sugli infortunati Faragò e Ceppitelli, oltre allo squalificato Nandez: nessuno di loro fa parte dei convocati di Maran al contrario degli ex Olsen, Pellegrini e Nainggolan. Ecco l’elenco completo diramato dal sito ufficiale del Cagliari:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen;

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Pellegrini, Walukiewicz, Carboni;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Ionita, Ladinetti;

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone.