Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca: tornano Dzeko e Spinazzola

La Roma ha reso nota la lista dei calciatori convocati da mister Paulo Fonseca per l’amichevole contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18 alla Sardegna Arena. Rispetto all’ultima gara con il Frosinone, nell’elenco ci sono Dzeko e Spinazzola, oltre ai Primavera Berti e Feratovic, al posto di Boer e Trasciani. Di nuovo assente Fazio, già out con i ciociari per un problema alla caviglia.

Portieri: P. Lopez, Berti, Mirante

Difensori: Karsdorp, J. Jesus, Santon, Feratovic, Mancini, Seck, Bouah, Spinazzola, Ibanez, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Antonucci