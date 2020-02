Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca: out Perotti e Pellegrini, c’è Veretout. Tornano Mirante e Jesus

La Roma si prepara alla sfida contro il Cagliari di domani alle 18. Fonseca è alle prese con qualche problema di formazione, vista la squalifica di Mancini e le condizioni non perfette di Perotti e Veretout. L’argentino, così come Pellegrini, non sarà a disposizione del tecnico e non fa parte della lista dei convocati diramati dal sito ufficiale giallorosso. Il francese – al pari di Mirante e Jesus – fa parte della spedizione in Sardegna, ecco l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.