Cagliari-Roma, esordio in Serie A per Felix

Arriva l'esordio in Serie A per il gioiellino della Roma Primavera: Felix Afena-Gyan. L'attaccante ha sostituito Vina al 56' della partita col Cagliari proprio nel giorno della prima convocazione con la prima squadra. Mourinho ha ancora tenuto a casa gli epurati, ad eccezione di Kumbulla, e quindi sono stati chiamati molti giovani. Felix sta andando molto bene in campionato con Alberto De Rossi e il portoghese ha voluto premiarlo.