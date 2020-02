Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma torna a pensare al campionato e all’inseguimento dell’Atalanta e al quarto posto. Domani Paulo Fonseca parlerà direttamente da Trigoria per presentare i temi della sfida con il Cagliari, la partita che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 18. Dovrà essere una occasione importante da non sbagliare per i giallorossi, per continuare la striscia di risultati utili consecutivi.