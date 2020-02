Cagliari-Roma, biglietti in vendita anche nelle ricevitorie autorizzate – FOTO

La Roma fa marcia indietro e aggiorna le modalità di acquisto dei biglietti per la prossima trasferta di campionato contro il Cagliari. Precedentemente, infatti, la società aveva comunicato la possibilità per i tifosi di acquistare i tagliandi esclusivamente online. Su Twitter però il club fa dietro-front e consente di poter comprare i biglietti anche nelle ricevitorie autorizzate, tramite il link da loro fornito. La vendita dei biglietti aveva subito modifiche in merito all’emergenza coronavirus.